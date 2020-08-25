Lindt ответила на претензии в обмане россиян

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli (владеющий брендом Lindt) ответил на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в обмане россиян из-за якобы низкого качества продаваемой в стране продукции. Сообщение компании имеется в распоряжении «Ленты.ру».

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«Как мы заявляли ранее, Lindt & Sprüngli может подтвердить, что вся продукция под брендом Lindt, поставляемая нами в Российскую Федерацию, полностью соответствует тем же стандартам качества, что и продукция, поставляемая в остальные страны Европы и мира. Вся продукция, реализуемая Lindt на российском рынке, производится на наших фабриках, расположенных в Европе», — говорится в сообщении.

Также компания утверждает, что сохраняет приверженность высокому качеству продукции и производит ее по единым стандартам, независимо от страны расположения завода или последующей реализации.

Шоколад под брендом Lindt вызвал претензии ФАС, которая завела на компанию дело. По мнению регулятора, качество продукции, продаваемой в России, уступает образцам в магазинах Западной Европы. В конце прошлого года Роспотребнадзор обнаружил разную долю органических кислот в шоколаде, в зависимости от страны продажи.