Назван лучший свиной окорок

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») свиного окорока. В нем приняли участие образцы восьми брендов: «Промагро», «Мираторг», «Черкизово», «Слово мясника», «Мясновъ», Selgros, Globus и «Ближние горки».

Для исследования образцы закупались в обычных магазинах. Эксперты оценивали окорок по более, чем 50 параметрам качества, среди которых микроструктурный анализ, наличие и уровень консервантов, а также микробиологические показатели.

В образцах под марками «Слово мясника» и «Ближние горки» были обнаружены антимикробные препараты. В окороке «Промагро» зафиксировано повышенное содержание летучих жирных кислот, а органолептические свойства не соответствуют норме.

В образцах «Промагро», «Черкизово» и Globus было обнаружено повышенное содержание жира по сравнению с указанными на упаковке данными.

По результатам исследования бренды «Промагро», «Слово мясника» и «Ближние горки» были добавлены в список товаров с замечаниями. Остальные рекомендованы к употреблению.