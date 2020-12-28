Россияне сэкономили на Новом годе

Россияне начали экономить перед Новым годом, показало исследование Tinkoff CoronaIndex. Как отмечает газета «Известия», в этом году расходы на подготовку к празднику сократились на 9 процентов, по сравнению с 2019-м. За последние недели вырос спрос на товары для праздника, но, опасаются эксперты, оживление экономики не сильно поможет наиболее пострадавшим за время пандемии отраслям.

Активность жителей Москвы сократилась еще сильнее, чем по России в целом: на 16 процентов по сравнению с декабрем прошлого года. Кроме жителей столицы, меньше покупок перед праздниками сделали в Санкт-Петербурге, а также в Московской и Мурманской областях. Регионы-лидеры по потребительской активности перед праздниками — Дагестан, Тува и Чечня. Несмотря на предпраздничный спрос, многие отрасли не смогут отыграть падение. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заключил, что общепит ожидает сокращение выручки на 30-60 процентов, сектор услуг — на 40 процентов.

По подсчетам «Яндекс. Маркета», в среднем на создание новогоднего настроения у россиян ушло 5,8 тысячи рублей. В праздничный набор обычно входят искусственная ель, елочные игрушки и наконечник на елку, новогодний декор. Что касается стоимости продуктов к новогоднему столу, то еда в среднем обошлась в 5729 рублей без учета алкоголя.

При этом в декабре резко подскочила цена салата оливье: за год она выросла на 6,8 процента, что оказалось выше уровня инфляции. За год ингредиенты для салата подорожали с 326 до 348 рублей, отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.