Россияне решили экономить на еде в 2021 году

В 2021 году россияне решили экономить на еде и отказаться от вредных пищевых привычек. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «Самокат», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сервис экспресс-доставки провел опрос, в котором приняли участие 1675 респондентов. Около трети опрошенных (31 процент) собирается тратить на продукты питания меньше денег в следующем году.

Большинство респондентов, 74 процента, выразило недовольство своими нынешними пищевыми привычками и захотело их изменить. Около половины участников опроса надеются прекратить наедаться перед сном, перестать есть фастфуд и мучное. При этом только восемь процентов опрошенных собираются перестать пить кофе и энергетические напитки.

Согласно опросу «Самоката», 76 процентов россиян хотели бы есть больше овощей и фруктов, 51 процент мечтает включить в свой рацион больше мяса, а 48 процентов — увеличить потребление молочных продуктов. 41 процент респондентов надеется приучить себя пить больше простой воды.

Больше двух третей опрошенных мечтает, чтобы в магазинах появилось больше товаров со скидками. 41 процент надеется, что цены на все продукты снизятся. То же число респондентов беспокоится об экологии и хочет, чтобы ритейлеры начали использовать перерабатываемую упаковку и пакеты.

Как оказалось, большинство опрошенных россиян не планирует устраивать масштабное новогоднее застолье. 60 процентов опрошенных решили приготовить всего несколько праздничных блюд.

В конце ноября сообщалось, что потребительская активность россиян снизилась из-за второй волны пандемии коронавируса. Согласно отчету ЦБ, население решило снова тратить деньги в основном только на еду и лекарства.