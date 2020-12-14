Подсчитаны затраты европейцев на еду

Затраты на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей расходов семей в большинстве европейских стран. Об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Новости, подсчитавших затраты европейцев на еду на основе официальных данных о бюджетах домашних хозяйств.

Эксперты отмечают, что доля трат существенно разнится в зависимости от условий жизни в каждой конкретной стране. По данным статистики, в странах с благополучной экономической ситуацией и высоким уровнем доходов населения затраты на продукты питания не превышают 15 процентов от общих семейных расходов. Остальные деньги жители этих стран тратят на путешествия, технику, образование, развлечения. В менее благополучных странах затраты семьи на еду могут достигать половины потребительских расходов.

Первое место в рейтинге по затратам на еду занял Люксембург, жители которого тратят на продукты 8,4 процента своих расходов. Далее расположились Нидерланды и Великобритания с 10,6 процента расходов. В пятерку лидеров также включены Ирландия и Германия с 11,5 и 11,7 процента соответственно. В целом, верхнюю часть списка заняли экономически развитые страны Западной Европы.

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Россия в рейтинге занимает 31 место. По итогам 2019 года россияне тратили на еду 29,7 процента своих потребительских расходов. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 0,5 процента. При этом в разных регионах страны доля затрат на еду варьируется.

В нижней части рейтинга оказались страны бывшего СССР и государства Восточной Европы. У их жителей самая существенная доля расходов на продукты питания. На Украине и в Молдавии более 40 процентов, а в Казахстане - 49,4 процента.

Кроме того, эксперты подсчитали долю расходов европейцев на алкоголь и табак. Наименьшую долю расходов на эти товары имеют жители Люксембурга, Германии, Португалии, Кипра и Испании — не более 1,7 процента от всех расходов. Россия располагается в третьей десятке рейтинга и занимает вместе с Чехией и Словакией 26-28 места. В семейном бюджете россиян траты на алкоголь и табак составляют 3 процента. Больше всех на вредные привычки тратят жители Румынии, Болгарии и Сербии.

Также эксперты проанализировали расходы европейцев на досуг и культуру. Здесь лидируют Швеция (18,7 процента), Великобритания (13,1 процента) и Австрия (11,5 процента), причем у жителей первых двух стран эта статья расходов превышает траты на еду. Россия оказалась в верхней части рейтинга с 8,4 процента. Самую низкую долю в 1,7 процента имеют жители Казахстана.

Ранее эксперты холдинга «Ромир» пришли к выводу, что с начала пандемии коронавируса расходы россиян достигли рекордных показателей нескольких лет. Наибольший рост расходов был зафиксирован в марте, когда этот показатель увеличился на 22 процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. При этом оказалось, что в 2019 году рост составил 11 процентных пунктов. Как пояснили эксперты, рост личных расходов россиян при падении доходов объясняется тем, что в кризис люди запасаются товарами впрок, и в то же время многие стараются побаловать себя «небольшими радостями» для снятия стресса.