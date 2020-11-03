Россияне перешли к максимальной экономии

За последнюю неделю расходы россиян сократились на 10,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, это рекордный результат с конца мая. Об этом свидетельствуют данные проекта SberIndex.

Участники исследования перешли к максимальной экономии на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. За неделю до этого сокращение составляло 0,9 процента, а в среднем за последние четыре недели оно равнялось 4,84 процента.

Материалы по теме За бугром Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны? На базаре Нобелевскую премию по экономике дали за умение торговаться. Почему это так важно?

Сильнее всего рухнули траты в категории развлечений (минус 69,5 процента) и путешествий. Так, падение для авиабилетов составило 55 процентов, для проживания в отелях — 73,9 процента, покупки в магазинах Duty Free — 81,5 процента.

Также на 32 процента сократились расходы в категории услуги, а вот расходы на лекарства и другие медицинские товары, напротив, выросли на 34,3 процента в годовом выражении.

Как отмечают аналитики сервиса, структура трат свидетельствует, что россияне явно переключились в режим снижения рисков, связанных с возможностью заразиться COVID-19.

Самое серьезное падение SberIndex зафиксировал в конце марта. Тогда траты сократились на треть. Однако с конца июня расходы оставались примерно на прошлогоднем уровне.

Ранее Tinkoff CoronaIndex показал, что потребительская активность населения за неделю 23–29 октября сократилась до 6,3 балла. В начале месяца она составляла 6,9 балла.

До этого аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza сообщила, что в апреле-июне снижение трат российских семей оставило 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Средний размер трат оказался рекордно низким с 2007 года.