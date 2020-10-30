Россияне вновь начали запасаться продуктами

Россияне на фоне роста заболеваемости коронавирусом вновь начали запасаться продуктами, говорится в совместном исследовании агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Закупать продукты начали примерно треть жителей страны, 12 процентов покупают непродовольственные товары, не относящиеся к категории первой необходимости. Все они опасаются введения новых ограничений по аналогии с весенними мерами для борьбы с распространением коронавируса.

51 процент респондентов начал чаще совершать покупки в магазинах рядом с домом. 40 процентов заявили, что стараются экономить и покупать только необходимые товары.10 процентов опрошенных планируют в ближайшее время чаще совершать покупки в интернете.

С конца марта по конец мая в России были закрыты непродовольственные магазины, а заведения общепита обслуживали посетителей только на вынос. Из-за этого отмечался ажиотажный спрос на продовольственные товары. В июне региональные власти начали снимать ограничения, в настоящее время в большинстве субъектов страны разрешена работа всех видов организаций.