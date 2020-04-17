Коронавирус поднял цены на кофе

Режим самоизоляции, введенный почти по всему миру из-за пандемии коронавируса, поднял мировые цены на кофе. Об этом пишет CNBC.
Из-за закрытия ресторанов, кафе и кофешопов на карантин, а также массового перехода людей на удаленную работу те начали активно скупать кофе в супермаркетах, чтобы готовить и пить его в домашних условиях. В результате майские фьючерсы на сорт арабика на торгах в Нью-Йорке выросли на 15 процентов за март и достигли 1,2 доллара на фунт.
«Люди заполняют кухонные шкафчики продуктами, но продолжают ходить в супермаркеты, чтобы поддерживать их полными», — заявили в брокерской компании Marex Spectron.
Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса негативно отразилась на мировой индустрии шоколада. Из-за карантина спрос на продукт сильно упал в Северной Америке, Азии и Европе, которая считается главным потребителем продукта в мире. Это вынуждает производителей снижать объемы переработки.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения