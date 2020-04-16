Коронавирус ударил по шоколаду во всем мире

Мировая индустрия шоколада столкнулась с серьезными проблемами — из-за коронавируса спрос на кондитерские изделия резко упал, что привело к трудностям на всех этапах производства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков и представителей отрасли.
В Европе, которая считается главным потребителем шоколада, переработка какао-бобов по итогам года может упасть на три процента. В Северной Америке опрошенные агентством аналитики ждут падения на 5,3 процента. Самый большой спад может быть в азиатском регионе, аналитики прогнозируют сокращение переработки какао-бобов на девять процентов.
Столь резкая просадка в регионе объясняется тем, что крупные производители пытались нарастить свои мощности по переработке на фоне растущего последние годы спроса.
Кот-д’Ивуар, ведущий производитель какао-бобов, а также Гана, которая занимает второе место по производству в мире, ввели наценку на свою продукцию. Сделано это для того, чтобы компенсировать потери от обвала спроса и цен. С начала года фьючерсы на какао-бобы, торгующиеся на бирже в Нью-Йорке, упали на 9,9 процента.
«Спрос на шоколад будет падать в результате роста цен и резкого сокращения экономических показателей. Влияние кризиса будет ощущаться сильнее во втором квартале», — говорит Эрик Бергман, вице-президент компании JSG Commodities.
По прогнозам Международного валютного фонда, мировой ВВП сократится на три процента в этом году. Во время пика «Великой рецессии» 2008-2009 годов мировое производство какао упало на 6,3 процента.
Коронавирус ударил по многим отраслям экономики. Так, США оказалась под угрозой дефицита свинина. Крупнейший в мире производитель свинины Smithfield Foods Inc. приостановил работу своего основного завода из-за коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения