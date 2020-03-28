Миру предрекли дефицит презервативов и их подорожание. Рост продаж связан с боязнью заводить детей из-за неопределенности будущего, а также с тем, что люди вынуждены сидеть на карантине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на крупнейшего производителя кондомов Karex Industries Sdn. Bhd. (Малайзия).
Компания производит каждый пятый презерватив в мире (в частности, Durex). В настоящее время Karex столкнулась с падением поставок почти на 50 процентов, в то время как запасы рассчитаны только на два месяца. «Мы по-прежнему платим всем нашим сотрудникам полноценные зарплаты, но люди сейчас работают только половину времени от положенного, поэтому издержки в целом будут расти», — рассказал глава компании.
27 марта фирма возобновила работу своих фабрик после недельного перерыва из-за пандемии коронавируса. В настоящее время к работе привлечена только половина сотрудников, чтобы не нарушать правила карантина, организованного в Малайзии для борьбы с эпидемией. Karex также подчеркивает, что презервативы в основном производятся в Китае и Индии — странах, сильно пострадавших от пандемии.
Только за последнюю неделю продажи кондомов в России выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было продано 589 тысяч упаковок презервативов на 161 миллион рублей против 477 тысяч упаковок на 122 миллиона рублей годом ранее.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения