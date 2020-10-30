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Составлен портрет типичного покупателя косметики в России

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Фото: Globallookpress.com

Аналитики компании «AliExpress Россия» составили портрет типичного покупателя косметики в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Чаще всего россияне приобретают продукцию, которая направлена на поддержание здоровья: спортивное питание, БАДы и витамины, средства по уходу за полостью рта. Также популярностью пользуются средства для маникюра и педикюра, косметические девайсы и средства по уходу за телом.

При этом самым важным фактором для принятия решения о приобретении бьюти-товаров является их состав. Больше всего покупатели доверяют косметическим маркам из Франции, Германии и Южной Кореи, при этом более половины опрошенных отдают предпочтение отечественным брендам.
 
Согласно информации из пресс-релиза, россияне чаще приобретают уходовые средства офлайн и в среднем тратят на одну покупку в 1,4 раза меньше, чем во время онлайн-шопинга. Несмотря на это, эксперты добавляют, что главным мотивом для заказа косметики в интернет-магазинах стали выгодные цены.


 
Среди плюсов онлайн-шопинга клиенты также выделяют скидки, широкий ассортимент и экономию времени при покупке. Однако основаниями для отказа от приобретения косметики в интернет-магазинах являются отсутствие возможности попробовать средство и риск купить продукт, качество которого будет ниже ожидаемого.
 
Посетители реальных точек продаж, как правило, не удовлетворены ассортиментом, нехваткой недорогих товаров и квалифицированной консультации. Покупатели онлайн-магазинов, в свою очередь, недовольны отсутствием нужных средств. Вдобавок они остерегаются потенциальных сложностей с возвратом.
 
Кроме того, аналитики подчеркивают, что для тех, кто привык приобретать товары офлайн, важным фактором для совершения покупок является известность магазина. В то же время скрытыми мотивами для совершения заказов у клиентов онлайн-ретейлеров являются широкий выбор натуральной и экологичной косметики, наличие дешевых товаров и видео с примером использования продукта.
 
Ранее в октябре сотрудники компании «AliExpress Россия» составили портрет типичного российского покупателя одежды, живущего за пределами Москвы и области. Оказалось, что почти в каждом регионе девушки покупают теплые спортивные костюмы, а парни — худи на флисе. При этом главным аксессуаром сезона стали ленивые шнурки, которые не нужно завязывать.

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