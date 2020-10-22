Раскрыта причина превращения россиян в «черную массу» зимой

Черный цвет ассоциируется у большинства россиян с элегантностью и уверенностью в себе. Об этом свидетельствуют результаты исследования интернет-магазина Lamoda, поступившие в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 октября.

По словам главного стилиста компании Дениса Петюка, зимой на улицах и в метро россияне превращаются в «черную массу», поскольку считают этот цвет самым универсальным и вневременным. «Я в этом сезоне выбираю бежевые и коричневые оттенки в одежде, они сейчас в тренде. Эти цвета подойдут абсолютно всем и прекрасно разбавят любой гардероб», — заключил он.

Отмечается, что любимым черный цвет назвали 34 процента всех опрощенных респондентов и мужского, и женского пола. На втором месте по востребованности оказалась одежда синего цвета (19 процентов), на третьем — зеленого (девять процентов). Кроме того, некоторые девушки выделили среди любимых цветов розовый и бежевый, а мужчины — белый и красный.

В опросе, проведенном онлайн-платформой, приняли участие 1578 человек. Помимо ответов на вопрос о любимом цвете одежды, они рассказали, как осенний сезон влияет на их самочувствие. В итоге выяснилось, что 86 процентов респондентов ощущают ухудшение настроения, девяти процентам из которых шопинг помогает выйти из депрессии.

Ранее в октябре онлайн-магазин «AliExpress Россия» составил портрет типичного российского покупателя одежды, живущего за пределами Москвы и области. Утверждается, что почти в каждом регионе девушки покупают теплые спортивные костюмы, а парни — худи на флисе. При этом главным аксессуаром сезона стали ленивые шнурки, которые не нужно завязывать.