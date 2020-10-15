Названа необходимая в гардеробе каждой женщины одежда

Каждой женщине необходимо иметь как минимум пять пар джинсов, семь джемперов, четыре юбки, две пары спортивных штанов и десять футболок в своем гардеробе после вспышки коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провели в британском ретейлере The Centre:mk, пишет The Sun.

По словам сотрудницы компании Ким Прист (Kim Priest), из-за пандемии большинство организаций перевели своих работников на удаленную работу, в связи с чем последние чаще покупают удобную домашнюю одежду. «Из-за нового образа жизни мы начали собирать капсульные коллекции одежды, комбинируя новые вещи с уже имеющейся в шкафу классикой вроде джинсов и блейзеров», — прокомментировала она. Специалистка пояснила, что теперь «верхняя часть нашего образа всегда должна быть готова к беседе по видеосвязи», в то время как нижняя остается максимально комфортной.

Так, после перевода на удаленку около 28 процентов опрошенных женщин ощутили, что нуждаются в обновлении гардероба. На новые вещи они готовы потратить до 123 фунта стерлингов (12 тысяч рублей). Кроме того, в нынешнем осенне-зимнем сезоне большинство респонденток не собираются приобретать туфли на каблуках: такая покупка входит в планы только одной из 20 женщин. В то же время 25 процентов участниц исследования предпочли бы туфлям новую пару кроссовок.

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Помимо этого выяснилось, что трое из десяти хотели бы купить больше свитеров, чем они приобретали в прошлые годы. При этом четверть опрошенных отдают предпочтение футболкам и худи.

В исследовании приняли участие 2000 покупательниц The Centre:mk в возрасте от 25 до 34 лет.

В июне аналитики компании «AliExpress Россия» изучили, как менялись предпочтения россиян при выборе домашней одежды во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Так, в марте покупатели отдавали предпочтение удобной домашней одежде и носкам с цветными принтами. Мужчины приобретали худи и флисовые рубашки, а женщины заказывали боди, толстовки и спортивные брюки.