Онлайн-магазин составил портрет типичного российского покупателя одежды

Онлайн-магазин AliExpress-Россия составил портрет типичного российского покупателя одежды, живущего за пределами Москвы и области. С результатами исследования ознакомился РБК.

Оказалось, что почти в каждом регионе девушки покупают теплые спортивные костюмы, а парни — худи на флисе. При этом главным аксессуаром сезона стали ленивые шнурки, которые не нужно завязывать.

Кроме того, большинство молодых людей приобретает на AliExpress свитера и джинсы, а также осенние ботинки на шнуровке. При этом мужчины из некоторых регионов выбирали рубашки и футболки с принтом. К повседневным нарядам жительницы Казани покупают также стеганые пальто.

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Специалисты интернет-магазина подсчитали и стоимость наиболее крупных покупок, которые россияне совершают на платформе. Так, самая крупная сумма была зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Жительницы этого города приобретают себе шубы за 115 тысяч рублей. Противоположная ситуация в Новосибирске и Омске — шубы, купленные девушками из этих городов, также являются самыми дорогими покупками. Однако стоят почти в шесть раз меньше — 20 тысяч рублей.

В среднем женщины тратят на покупку одежды в 4,2 раза больше мужчин.

Анализ компания проводила в сентябре 2020 года. В исследовании были рассмотрены интересы жителей Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Челябинска, Уфы, Омска и Перми.

Ранее британские специалисты проанализировали запросы покупателей и составили гардероб, который сформировался под влиянием карантина. Выяснилось, что каждой женщине необходимо иметь как минимум пять пар джинсов, семь джемперов, четыре юбки, две пары спортивных штанов и десять футболок.