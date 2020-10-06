Россиянам открыли доступ к 100 миллионам товаров онлайн

Российская социальная сеть «Одноклассники» перезапустила собственный маркетплейс совместно с AliExpress Россия. Теперь пользователям доступны более 100 миллионов товаров, которые они могут приобрести на площадке соцсети. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что интеграция товаров маркетплейс ОК — это новый этап в развитии социальной коммерции в России. Пользователи могут совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из ленты новостей или видеоролика с карточкой товара. Маркетплейс ОК также формирует персональную ленту товаров для всех пользователей, а покупатели могут делиться ими с друзьями и получать рекомендации.

Отслеживать заказ пользователи могут по трек-номеру в разделе «Мои заказы», а также оперативно получать обратную связь в официальной группе AliExpress или в круглосуточной службе поддержки ОК. Все покупки защищены — покупатели могут вернуть деньги, если их не устроило качество товара.

Руководитель e-commerce направления ОК Инна Галиахметова отметила, что процесс покупки в ОК — это развлекательный сценарий, в котором можно полистать ленту, найти интересный товар, тут же обсудить его с друзьями и приобрести. Директор по интернет-маркетингу AliExpress Россия Анна Мельнова рассказала, что пользователи получили возможность совершать покупки в привычной и комфортной им среде социальной сети, без отрыва от общения со своими друзьями и родными.