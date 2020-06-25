Российская соцсеть разрешила пользователям создавать собственные стикеры

Социальная сеть «Одноклассники» разрешила пользователям создавать собственные наборы стикеров. Для этого нужно отправить в специальный чат-бот изображение и получить готовый стикерпак, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Теперь пользователи смогут обмениваться эмоциями не только с помощью предложенных стикерпаков, но и создавать свой контент для общения с друзьями и близкими. Например, можно сделать стикеры с общими шутками, любимыми фразами и образами — и поделиться ими с друзьями», — указано в сообщении.

Кроме того, если пользователю понравился стикер, который он увидел в сообщениях или комментариях, то он сможет добавить себе весь набор, нажав на него.

В российской соцсети уточнили, что юзеры, создавшие наборы стикеров до 30 июня, получат возможность выиграть приз от «Одноклассников». Так, разыграны будут десять вертикальных пылесосов Bosсh — среди всех авторов, пять смартфонов iPhone 11 — среди создателей самых популярных стикеров, а также награду «Выбор редакции» и один смартфон iPhone 11 получит тот, кто придумает самый креативный стикерпак и привлечет внимание разработчиков.

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