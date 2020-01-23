«Одноклассники» предложили создать стикеры со своим лицом

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый формат рекламных спецпроектов. Пользователи смогут создать персонализированные стикеры от брендов со своим лицом. Они будут отрисованы по фотографии с помощью нейросети, сообщается на сайте блога «Одноклассников».

Чтобы создать собственный стикерпак, необходимо воспользоваться специальным приложением, куда можно загрузить фотографию. Там же можно будет отредактировать овал лица, прическу и аксессуары. «На основе получившегося образа технология автоматически отрисует бесплатный персональный стикерпак, в который интегрирован бренд», — говорится в сообщении.

Первым среди брендов стикеры в социальной сети создал сервис такси «Ситимобил» — в собственном стикерпаке пользователи «примеряют» одежду в цветах бренда, предлагают «таксипортироваться» и используют фразы вроде «Ты рулишь» или «Проехали».

Как рассказал менеджер по развитию бизнеса «Одноклассников» Платон Дубинин, благодаря такому спецпроекту бренды могут увеличить узнаваемость, а пользователи — разнообразить свое общение и выразить эмоции по-новому. Руководитель спецпроектов и социальных медиа сервиса такси «Ситимобил» Влад Кузьменко в свою очередь отметил, что брендинг стикеров выглядит очень нативно, не отталкивает и не раздражает пользователя.

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