«Одноклассники» предложили сказать «спасибо» своим учителям

Соцсеть «Одноклассники» ко Дню учителя запустили специальное приложение, с помощью которого пользователи могут сказаться «спасибо» своим учителям, говорится в релизе соцсети.

Для этого нужно загрузить свою школьную фотографию и вписать имя любимого учителя — приложение опубликует снимок с благодарностью в качестве основного фото профиля.

Также пользователям «Одноклассников» предлагают пройти тест «Какой ты ученик» и рассказать друзьям, какими они были одноклассниками: хорошо ли учились в школе, предпочитали первую парту или «Камчатку», какие оценки получали в школе.

Одноклассники — российская развлекательная социальная сеть, запустившаяся в 2006 году. Аудитория соцсети составляет 71 миллион человек в России, СНГ и странах дальнего зарубежья.

День учителя отмечается в России 5 октября с 1994 года. В этот день празднуется Всемирный день учителей.