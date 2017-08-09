«Одноклассники» выдадут россиянам загранпаспорт и материнский капитал

Социальная сеть «Одноклассники» планирует запустить в сентябре сервис, позволяющий получить загранпаспорт, свидетельство о рождении и другие документы. Об этом в среду, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В соцсети намерены реализовать доступ к порталу «Госуслуги». На первом этапе будут доступны 12 опций, в том числе регистрация автомобиля, отправка необходимых документов на получение материнского капитала и оплата штрафов. В будущем компания планирует внедрить и другие услуги, востребованные на госпортале.

Услуги будут доступны как с веб-версии сайта, так и с мобильных приложений.

В пресс-службе «Одноклассников» подтвердили, что готовят к реализации новый сервис.

«В данный момент мы ведем переговоры с порталом "Госуслуги" о том, какой будет механика и техническая реализация этого сервиса», — отметили представители компании.

На данный момент на портале «Госуслуги» зарегистрированы около 50 миллионов россиян. После реализации сервиса регистрацию можно будет пройти в соцсетях, но подтверждение учетной записи все равно нужно будет совершить либо с помощью электронной подписи, либо во время посещения специального центра.