Названы самые большие траты россиян в соцсетях

Аналитики выяснили, что на платные опции в сети среднестатистический россиянин за раз тратит около 660 рублей, что превышает прошлогодний показатель (592 рубля). Об этом в среду, 5 июля, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Деньги».

По данным специалистов, за последние полгода россияне потратили на онлайн-развлечения на 23 процента больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Большую часть денег они оставили в популярных соцсетях, таких как «ВКонтакте» «Одноклассники» и «Живой Журнал».

Отмечается, что самая высокая сумма среднего чека оказалась у жителей Северо-Запада: 841 рубль, самая маленькая — у пользователей с Дальнего Востока: всего 371 рубль.За полгода каждый юзер совершает 3,8 платежа.

В основном деньги российских пользователей идут на оплату флеш-игр, онлайн-подарков и премиум-статусов. Также они тратятся на смайлики, стикеры и оценки, которые можно присылать или выставлять другим пользователям. Отдельно идут платежи за попадание в топ какого-либо рейтинга, специальный режим «Невидимка» и возможности следить за посетителями своей страницы.

В конце июня специалисты «Яндекса» назвали самые популярные кулинарные запросы российских пользователей в поисковике. По их данным, лидером оказалась курица — каждую неделю поисковик отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный».