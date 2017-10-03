Культовые комментарии из «Одноклассников» превратили в предсказания и проклятия

Пользователь Twitter под ником @Sivak_Dima поделился идеей подруги для приготовления оригинального печенья с предсказаниями: вместо пророческих фраз девушка распечатала комментарии пользователей соцсети «Одноклассники».

Твит набрал уже более 600 ретвитов и 2 тысячи лайков.

Некоторые комментарии пользователи сети уже несколько лет используют в качестве мемов. К примеру, культовыми стали фразы «Это. Не. Можыд. Быт» или «Это на много лучше чем за компом деградировать!!!!» (орфография и пунктуация пользователей сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Кроме этого, в список предсказаний попали комментарии «Госпари можи мой», «СЕЙЧАС ПРИДЕТ ОБАМА С ВИСКАРЕМ И СВОИМИ ПОНТАМИ АМЕРИКАНСКИМИ!» и другие.

В комментариях многие пользователи отметили, что идея крайне удачная. Некоторые подметили, что предсказания больше похожи на проклятия.

В августе стало известно о запуске сервиса в «Одноклассниках», позволяющего получить загранпаспорт, свидетельство о рождении и другие документы. Запуск проекта планировалось провести в несколько этапов.