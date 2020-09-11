Популярная соцсеть нашла способ продвигать качественный контент

«Одноклассники» нашли способ продвигать качественный контент: популярная российская соцсеть запустила алгоритм на базе машинного обучения для анализа публикаций в группах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Алгоритм оценивает публичный контент групп по десяткам параметров и в зависимости от оценки ранжирует их в разделе рекомендаций и в ленте новостей. Его основная задача — повысить качество контента в лентах новостей пользователей. Теперь в «Одноклассниках» выше ранжируются группы, в которых публикуется уникальный контент. Кроме того, алгоритм учитывает вовлеченность в контент относительно его охвата в ленте новостей, долю ботов среди подписчиков группы и другие факторы.

Новый алгоритм позволит авторам уникального и интересного контента получить больше возможностей для выхода на массовую аудиторию соцсети, кроме того, медиа смогут чаще взаимодействовать со своими читателями и зрителями, а предприниматели и бренды — органически привлекать больше клиентов.

Первые тесты показали, что благодаря новому алгоритму в ленте «ОК» стало больше разнообразного контента и существенно уменьшилось количество групп, на постоянной основе публикующих повторяющиеся картинки и посты. Последние при этом могут улучшить качество и уникальность своего контента и со временем вновь претендовать на более высокий охват, отмечается в релизе.

В августе сообщалось, что в «Одноклассниках» появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами. Он основан совместно с сервисом телемедицины «Доктис». Медицинскую помощь могут получить все жители России.