В России появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами

В российской социальной сети «Одноклассники» появился бесплатный сервис онлайн-консультаций с врачами. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Он основан совместно с сервисом телемедицины «Доктис». Медицинскую помощь могут получить все жители России. «Доступность качественной медицинской помощи особенно актуальна в период угрозы заражения сезонными простудными заболеваниями и пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Консультация врачей ведется в формате голосовых и видеозвонков. Разговор записывается — это позволит пересмотреть онлайн-прием и еще раз услышать рекомендации медиков. Прием проходит в официальной группе сервиса телемедицины в «Одноклассниках» с 11:00 до 16:00. Договориться о времени консультации с терапевтом можно через сообщения в группе. В назначенное время дежурный врач-терапевт свяжется с пользователем через видеозвонок.

«В дальнейшем мы планируем развивать сотрудничество с "Доктис" и открывать еще больше возможностей для общения пользователей с врачами внутри соцсети», — рассказал о планах директор по развитию и стратегическому партнерству российской социальной сети Александр Володин.

Генеральный директор «Доктис» Андрей Авраменко в свою очередь отметил, что теперь доступ к медицине открыт даже для тех, кто «физически находится на другом материке или даже космической станции».

22 апреля «Одноклассники» запустили функцию выхода в прямой эфир в режиме видеозвонка на двоих и группового звонка до 100 участников. Это стало возможным благодаря реализованным разработчиками социальной сети технологиям. Новые возможности станут не только местом для общения с друзьями и близкими, но и помогут в онлайн-режиме решить задачи по работе.