В России начался масштабный флешмоб со школьными фотографиями

Социальная сеть «Одноклассники» пригласила пользователей присоединиться ко Дню знаний и опубликовать свои школьные фотографии. О начавшемся в России масштабном флешмобе под названием «1 сентября: вчера и сегодня» сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Своими старыми снимками уже поделились известные артисты. Например, певица Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко сравнили, как выглядели в младших классах и сейчас, когда уже их дети достигают школьного возраста.

Любой желающий, как подчеркивается в релизе, может поместить свои фото в тематическую праздничную рамку и установить ее на главную страницу профиля. При установке появится публикация в ленте, и все друзья пользователя смогут в один клик воспользоваться таким же оформлением своих школьных воспоминаний.

Команда «Одноклассников» также создала кастомизированные реакции — в День знаний люди смогут сопровождать свои посты и фотографии «пятеркой», как в школьной тетради. Кроме того, анимированные оценки можно отправлять в личных сообщениях, тем самым делясь эмоциями с близкими и друзьями. В соцсети также доступны новые тематические открытки к 1 сентября.

«Одноклассники» ежегодно запускают специальные проекты в День знаний. Так, например, в 2019 году там появились тематические стикерпаки и 3D-маска дополненной реальности «Ботаник» с забавными очками для приложения OK Live и мобильных видеозвонков.