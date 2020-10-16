Владелец Zara закроет российские магазины дешевой одежды

Испанская компания Inditex, которая владеет популярными масс-маркетовыми сетями Zara, Bershka, Pull&Bear и другими, закроет принадлежащие ей российские магазины дешевой одежды Lefties. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультантов по недвижимости.

Эту информацию подтвердил управляющий одного из торговых центров, в котором расположен магазин Lefties. Он заявил, что владелец Inditex не намерен продлевать контракт, истекающий в январе 2021 года.

По мнению директора отдела торговых помещений CBRE Марины Малахатько, бренд столкнулся с трудностями в России из-за климатических особенностей: производить зимние коллекции в низкомаржинальном сегменте оказалось затратно.

Помимо этого, в 2020 году россияне чаще тратили деньги на товары первой необходимости, здоровье и образование из-за пандемии и экономической нестабильности. Расходы на одежду и развлечения они, напротив, сокращали.

С 1999 года в магазинах Lefties («Остатки») продавались нераспроданные вещи из коллекций Zara. В дальнейшем под этим брендом стали выпускать бюджетные линейки одежды, обуви и аксессуаров. Первые отделения марки появились в России 15 годами позже, они открылись в Москве и Санкт-Петербурге в бывших помещениях дисконт-центров Zara.

В октябре масс-маркетовый производитель Zara перевыпустил культовые предметы одежды из собственных коллекций 1990-х и 2000-х годов в рамках новой кампании Archive Collection. В ассортимент бренда вошли обновленные вещи из старых линеек, лицами которых в прошлом были супермодели Кейт Мосс, Эмбер Валлетта, Саския де Брау, Стелла Теннант и Кэролайн Мерфи.