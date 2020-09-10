Zara скопировала дизайн украшения у российского бренда

Крупный испанский производитель одежды масс-маркет Zara скопировал дизайн позолоченного украшения у российского бренда аксессуаров Ringstone. Фотографии изделий появились на сайтах обеих марок.

В ассортименте Ringstone уже несколько месяцев представлены серьги изогнутой формы с жемчугом. В описании к товару на сайте отмечается, что украшение, выполненное из латуни и покрытое палладием и лимонным золотом 750 пробы, изготовлено вручную. Их стоимость составляет 10 400 рублей.

В то же время на сайте марки Zara появились практические идентичные металлические серьги. При этом их цена равна 1599 рублям. Кроме того, они отличаются от аксессуара российского бренда количеством жемчужин: у Ringstone их шесть, а на серьгах Zara — четыре.

В марте 2018 года украинский дизайнер Ксения Шнайдер обвинила масс-маркетовый ретейлер Zara в краже придуманного ею принта. По ее словам, Zara Kids выпустила желтый свитшот с надписью Sample Not For Sale («не для продажи»), которая уже использовалась брендом Ksenia Schneider в предыдущей коллекции.