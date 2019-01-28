Zara cменила логотип

Крупный испанский производитель одежды масс-маркет Zara изменил логотип. Обновленный символ появился на официальном сайте компании и на ее страницах в соцсетях.

Новый курсивный шрифт стал уже, а каждая следующая буква — наложена на предыдущую.

По данным издания Fashion United, марка модифицировала фирменную эмблему впервые с 2010 года. Отмечается, что новую версию давно печатали на бирках вещей Zara, однако основным логотипом она стала только сейчас.

Zara — одна из ведущих торговых сетей корпорации Inditex, основанной в 1985 году испанским предпринимателем Амансио Ортегой. Помимо Zara, в состав Inditex входят такие бренды, как Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.

В сентябре 2018 года изменения в свой логотип внес французский модный дом Céline: компания убрала аксан над буквой «е».

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