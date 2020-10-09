Zara выпустила в продажу одежду из своих культовых коллекций 90-х годов

Испанский масс-маркетовый производитель Zara перевыпустил культовые предметы одежды из собственных коллекций 1990-х и 2000-х годов в рамках новой кампании Archive Collection. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

В ассортимент бренда вошли обновленные вещи из старых линеек, лицами которых в прошлом были супермодели Кейт Мосс, Эмбер Валлетта, Саския де Брау, Стелла Теннант и Кэролайн Мерфи.

В частности, в коллекцию вошли черные кожаные штаны, навеянные брюками, в которых осенью 2003 года фотографировалась Мосс. Их стоимость на сайте марки составляет 119 евро (10 824 рубля).

Фото: Zara 1 /3

Также в коллекции представлены классические кожаные сапоги до середины икры на высоком каблуке за 11 999 рублей, минималистичное черное платье (5599 рублей) и длинное осеннее пальто (11 999 рублей). Известно, что 1996 году в аналогах упомянутых вещей снялась Эмбер Валлетта.

Отмечается, что одежда Zara Archive Collection выпущена ограниченным тиражом.

В сентябре стало известно, что Zara скопировала дизайн украшения у российского бренда. В ассортименте отечественной марки Ringstone уже несколько месяцев были представлены серьги изогнутой формы с жемчугом. Их стоимость составляла 10 400 рублей. В то же время на сайте марки Zara появились практически такие же металлические серьги стоимостью 1599 рублей.