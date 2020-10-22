Расходы россиян оказались рекордными во время пандемии

С начала пандемии коронавируса расходы россиян достигли рекордных показателей нескольких лет. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир», пишет РБК.

Социологи сравнили средние траты домохозяйств на товары повседневного спроса за 2016–2020 годы и пришли к выводу, что за этот год в шести месяцах из девяти расходы россиян оказывались выше, чем в предыдущие годы.

Наибольший рост расходов был зафиксирован в марте, когда этот показатель увеличился на 22 процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. При этом оказалось, что в 2019 году рост составил 11 процентных пунктов.

В предыдущие три года в июле расходы на товары повседневного спроса неизменно снижались, однако этот год стал исключением — рост составил 5 процентных пункта.

При этом ранее пиковые значения по росту расходов фиксировались в ноябре и декабре. Эксперты также указали, что об общем снижении доходов в этом году заявили 54 процента россиян. В Москве этот показатель достиг 58 процентов.

Как пояснили эксперты, рост личных расходов россиян при падении доходов объясняется тем, что в кризис люди запасаются товарами впрок, и в то же время многие стараются побаловать себя «небольшими радостями» для снятия стресса.

Ранее сообщалось, что почти четверть опрошенных россиян планирует сократить расходы на празднование Нового года на фоне пандемии коронавируса. При этом всего восемь процентов жителей России собираются увеличить бюджет на новогодний стол, а три процента опрошенных россиян вовсе не планируют встречать Новый год.