Названа доля решивших сократить новогодние траты россиян: почти четверть опрошенных планирует сократить расходы на празднование Нового года на фоне пандемии коронавируса. Такие данные следуют из опроса банка «Открытие», результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что всего восемь процентов жителей России собираются увеличить бюджет на новогодний стол.

«В этом году бюджет не изменится у 47 процента опрошенных. Почти четверть респондентов (24 процента) заявили, что им придется экономить и уменьшать затраты на новогодний стол. Наибольший процент тех, кто вынужден экономить на Новый год, в Южном федеральном округе (30 процентов), наименьший — в Северо-Западном (17 процентов). 8 процентов заявили о готовности увеличить домашний бюджет новогодних торжеств по сравнению со встречей 2020 года», — привела пресс-служба банка результаты опроса.

При этом три процента опрошенных россиян вовсе не планируют встречать Новый год.

Опрос был проведен 16-19 октября по репрезентативной выборке среди одной тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Ранее в октябре сообщалось, что самыми выгодными направлениями для путешествий по России на Новый год оказались Кемерово и Севастополь. Вдобавок специалисты назвали самое популярное российское направление на период новогодних каникул — им оказалась Москва. Такие данные представлены в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».