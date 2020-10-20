Рекордные дивиденды Сбербанка оценили в Госдуме

Депутат Госдумы, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Лентой.ру» оценил выплату Сбербанком рекордных в российской истории дивидендов. Их размер составит 422,4 миллиарда рублей.

«Учитывая, что бюджет дефицитен, дефицит по итогам года ожидается в размере почти пяти триллионов рублей, эти деньги точно не помешают. Думаю, что Минфин уже распланировал сценарий трат, в том числе в части исполнения социальных обязательств», — отметил Аксаков.

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Также, по его словам, выплаты можно направить на реализацию нацпроектов, «под которые в принципе сейчас подстраивается весь бюджетный процесс». «Поэтому дивиденды Сбербанка могут и здесь сыграть важную роль в виде финансирования того или иного нужного стране проекта», — заключил депутат.

20 октября Сбербанк объявил о начале выплаты дивидендов акционерам. Их общий размер составит 422,4 миллиарда рублей. Государство как крупнейших собственник получит 211,2 миллиарда. Ожидается, что выплата будет завершена в течение 25 дней. Номинальные держатели акций и профессиональные участники рынка ценных бумаг получат дивиденды в течение 10 рабочих дней.

Решение о выплате рекордных в российский истории дивидендов было принято на общем собрании акционеров Сбербанка, которое состоялось в заочной форме в конце сентября.