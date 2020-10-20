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Сбербанк начал выплату рекордных дивидендов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сбербанк начал выплату дивидендов по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Совокупный объем дивидендов составит 422,4 миллиарда рублей — это рекордный объем не только для банка, но и для всего российского фондового рынка. Так как правительство является крупнейшим акционером кредитной организации, то половина суммы поступит в бюджет страны.

211,2 млрд
рублей поступят в федеральный бюджет

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и номинальные держатели акций получили выплаты в срок не позднее десяти рабочих дней с момента закрытия реестра, то есть до 19 октября. Прочим акционерам, зарегистрированным в реестре, выплаты проведут до 10 ноября, то есть не позднее 25 рабочих дней после даты закрытия реестра.

Контрольный пакет акций банка принадлежит Минфину

Министерство финансов России закрыло сделку по покупке контрольного пакета акций крупнейшего российского банка в апреле 2020 года. В результате ведомство получило 50 процентов от уставного капитала, или 52,32 процента от общего числа голосующих акций. У Центробанка, предыдущего владельца, осталась одна обыкновенная голосующая акция. В сентябре на заседании нового состава наблюдательного совета Сбербанка его председателем избран министр финансов России Антон Силуанов.

На одну обыкновенную или привилегированную акцию Сбербанка приходится 18,7 рубля дивидендов. Всего на них потратят 50 процентов от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год.

Такой уровень отсечения дивидендов для кредитной организации в России применяется впервые, хотя Минфин настаивает, чтобы все госкомпании отдавали акционерам половину чистой прибыли.

18,7
рубля дивидендов приходится на одну акцию Сбербанка

Рекордные выплаты были анонсированы в марте этого года

В первый раз о намерении выплатить рекордные дивиденды набсовет Сбербанка объявил в марте. Но в апреле Центробанк рекомендовал кредитным организациям подождать с финальным решением из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. В том числе регулятор предложил вариант полного отказа от них. На этом фоне Сбербанк отложил годовое собрание, намеченное на май, в итоге оно состоялось 25 сентября. Но еще перед ним, в августе, глава Сбербанка Герман Греф после заседания наблюдательного совета заявил, что кредитная организация сохранит планы по дивидендам. При этом он подчеркнул, что на тот момент не знает ни одного банка в мире, который согласился бы отдать акционерам половину чистой прибыли в 2020 году.

Закон о федеральном бюджете на 2020 год предусматривал поступления от дивидендов Сбербанка в размере 217,1 миллиарда рублей. Таким образом, несмотря на все трудности, банк почти уложился в эти параметры.

Предыдущий рекорд по дивидендам в России поставил «Газпром». По итогам 2018-го он выплатил 383,2 миллиарда рублей. В этом году российский экспортный газовый монополист, которые терпит рекордные за последние годы убытки из-за снижения экспорта и обрушения цены на топливо, заплатит немного меньше — 360,8 миллиарда.

Собственные рекорды в 2020 году установили также частные «Лукойл» и «Норникель», но их показатели — 379,8 и 323,6 миллиарда рублей соответственно — меньше, чем у Сбербанка. В целом же рекордсменами по дивидендам в России традиционно оставались компании горнодобывающего и металлургического секторов.

Между тем в августе правительство, учитывая ситуацию на рынке, разрешило ВТБ, второму по величине российскому банку, отдать на дивиденды не 50 процентов чистой прибыли, а только 10 процентов. В итоге его акционеры получат не более 100 миллиардов рублей, как планировалось, а около 20 миллиардов.

Год назад Сбербанк выплатил акционерам 361,4 миллиарда рублей дивидендов. Это меньше, чем в текущем году не только в абсолютном значении, но и по доле от доходов — было 43,5 процента от МСФО.

Дивиденды государственных компаний позволят профинансировать расходы бюджета. К примеру, только на деньги Сбербанка можно будет построить 280 новых школ на 1100 мест, выдать материнский капитал 400 тысячам российских семей и год платить пенсии по старости миллиону российских пенсионеров.

В мае компания BCG представила рейтинг Value Creators, согласно которому Сбербанк признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости за последние пять лет.

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