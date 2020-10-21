Выплату россиянам советских вкладов захотели перенести еще на год

Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о приостановке еще на год выплаты россиянам советских вкладов в Сбербанке. Об этом сообщает РИА Новости.

Начало действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», предназначенного для полной компенсации вкладов, предлагается отложить до 1 января 2024 года.

Депутаты намерены рекомендовать правительству разработать и внести отдельный законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств государства по этим сбережениям.

В начале октября сообщалось, что Госдума отказалась принимать законопроект о возврате россиянам советских вкладов в Сбербанке.

В 1996 году базовая стоимость одного необходимого социального набора была установлена на уровне 464 рублей СССР, однако закон до сих пор не вступил в силу, что делает невозможным выплату гражданам числившихся за ними сбережений. Помимо них, выплате должны были подлежать средства, вложенные в госдолг СССР и РСФСР, а также в страховые полисы.

Совокупный размер целевых долговых обязательств по курсу 2020 года составляет 45,4 триллиона рублей. Законопроект за авторством депутатов «Справедливой России» предусматривал постепенные выплаты — по 2,5 процента от общей суммы (или 1,135 триллиона рублей) ежегодно. Против выступил комитет Госдумы по финансовому рынку. По его оценке, такие выплаты не были бы согласованы с бюджетной системой России, которая включает бюджеты разных уровней: от федерального до региональных. В итоге законопроект был отклонен.