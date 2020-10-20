«Нафтогаз» поддержал расширение санкций США по «Северному потоку-2»

«Нафтогаз Украины» поддержал дополнительные санкции США против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что «Нафтогаз» планирует и далее сотрудничать с международными партнерами в данном вопросе, чтобы не допустить завершения строительства газопровода. «Совместные усилия — основа коллективной безопасности трансатлантического сообщества», — говорится в сообщении компании.

Ранее в Госдепе США сообщили о новых ограничениях в отношении фирм, которые предоставляют услуги или средства для модернизации и установки оборудования на судах для укладки газопровода либо финансируют такие работы.

Первые санкции против российского газопровода были введены Вашингтоном в конце 2019 года. В результате европейская компания Allseas, представлявшая трубоукладчик для строительства, отказалась сотрудничать с Россией.