В Госдуме отреагировали на расширение санкций США по «Северному потоку-2»

Дополнительные санкции США против проекта газопровода «Северный поток-2» никак не повлияют на скорость его строительства и на Россию в целом. Об этом сказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в разговоре с RT.

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Депутат отметил, что морская часть трубопровода не нуждается в модернизации. Кроме того, за последние годы Россия «развила много производств с нуля» вопреки санкциям Европы и Соединенных Штатов.

«Это просто колыхание воздуха для предвыборных агитационных речей, никакого иного смысла в этом не вижу», — отреагировал Ананских.

Он указал, что американские политики сами заявляли, что не могут придумать новые антироссийские санкции, а уже существующие «ни на что не повлияли».

Ранее в Госдепе США сообщили о новых ограничениях в отношении фирм, которые предоставляют услуги или средства для модернизации и установки оборудования на судах для укладки газопровода либо финансируют такие работы.

Первые санкции против российского газопровода были введены Вашингтоном в конце 2019 года. В результате европейская компания Allseas, представлявшая трубоукладчик для строительства, отказалась сотрудничать с Россией.