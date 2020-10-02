В России заговорили о «Северном потоке-3»

В России заговорили о расширении проекта «Северный поток» и строительстве в будущем пятой и шестой ниток для поставок в Европу водорода. Об этом заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов рассказал в ходе онлайн-конференции, пишет РИА Новости.

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По его мнению, проект «Северный поток-2» будет завершен, несмотря на трудности из-за санкций США и ситуации с Алексеем Навальным. На фоне перехода Европы к более экологичному топливу, до 2050 года Россия начнет использовать свою газотрубопроводную систему, в том числе трубу через Украину, «Северный поток» и «Северный поток-2», для поставок в ЕС водорода.

«Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе», — пояснил Белов. Он добавил, что Европа и Германия не смогут самостоятельно обеспечить себя водородом.

Проект «Северный поток» — газопровод из России в Германии по дну Балтийского моря, который состоит из двух ниток, запущенных в 2012 году. В 2018-м «Газпром» приступил к строительству «Северного потока-2» и прокладке третьей и четвертой ниток. В настоящее время проект построен уже на 97 процентов. Его должны были завершить еще в конце 2019 года, однако из-за позиции Дании, а затем санкций США срок сдачи пришлось перенести как минимум на год. Сейчас Вашингтон, который хочет наращивать поставки собственного сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, обсуждает расширение ограничений в отношении России.