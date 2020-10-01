Навальный заступился за «Северный поток-2»

Алексей Навальный заступился за газопровод «Северный поток-2». Это следует из его заявления немецкому изданию Der Spiegel.

По словам Навального, решение о санкциях в отношении проекта — дело Германии. Однако в целом политика ограничений против России бесполезна. Он призвал наказывать конкретных преступников и «бенефициаров коррумпированной системы».

Навальный отметил, что долгие годы между Москвой и Берлином существовали особые отношения. Было тяжело представить, что российский президент Владимир Путин пойдет на конфликт с германскими коллегами, однако это время «осталось в прошлом».

Дискуссия вокруг «Северного потока-2» возобновилась в Германии после того, как поступила информация об отравлении Навального «Новичком». Немецкие «зеленые» выступили за заморозку проекта, который построен уже на 97 процентов.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая прежде неоднократно называла проект коммерческим, а не политическим, сначала отказалась связывать ситуацию вокруг Навального и «Северный поток-2». Однако позднее появилась неофициальная информация о том, что Меркель собирается передать вопрос о судьбе газопровода на общеевропейский уровень.