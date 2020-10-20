«Роснефть» возглавила рейтинг крупнейших компаний России

В рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600 на первое место по объему реализации по итогам 2019 года вышла компания «Роснефть», потеснив «Газпром» и «Лукойл». Смена лидера произошла впервые за последние 20 лет, сообщает «Коммерсантъ».

Издание напоминает, что «Газпром» занимал первую позицию рейтинга с 2000 года, однако по итогам 2019 года рублевая выручка холдинга уменьшилась на 6,5 процента. Причиной стало снижение цен на энергоносители, а также постепенное вытеснение российской газовой монополии с европейского рынка. Так, присутствие компании на европейском газовом рынке сократилось как в абсолютных цифрах — в 2019 году европейским потребителям было поставлено 199 миллиардов кубометров газа против 201,9 миллиарда кубометров годом ранее, так и в относительных — доля «Газпрома» на рынке дальнего европейского зарубежья по итогам прошлого года сократилась с 36,8 до 35,5 процента.

Что касается нынешнего лидера рейтинга, «Роснефти», темпы прироста выручки компании по итогам 2019 года снизились почти втрое — с 34,2 процента годом ранее до 10,2 процента. Однако, как отмечает издание, даже этот результат оказался заметно лучше, чему у других компаний. К примеру, рублевая выручка «Лукойла» снизилась на 1 процент, а «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» показали минимальный рост — на 1 процент и 2,4 процента соответственно из-за снижения цен на энергоносители.

Рост выручки «Роснефти» в компании объясняют в основном значительным увеличением объемов реализации нефти (на 20,1 процента) в условиях снижения мировых цен на нефть (–6,2 процента). По данным отчетности самой «Роснефти», наибольший вклад в прирост консолидированной выручки компании внесли поставки сырой нефти азиатским потребителям, в первую очередь в Китай.

Стратегия, нацеленная на переориентацию экспортных потоков на Восток, которую «Роснефти» реализует на протяжении последних 16 лет, в долгосрочной перспективе оказалась оправданной и приносит свои плоды, отмечает издание.

Комментируя итоги рейтинга, генеральный директор Инфо-ТЭК Терминал Рустам Танкаев подчеркивает, что «Газпром» всегда находился в привилегированном положении. «В 70-е годы газовики почти на 40 лет получили сверхльготные условия для работы внутри страны. Кроме того, они унаследовали самые лакомые советские сырьевые активы, в то время как "Роснефть" была создана с нуля и приобретала активы с рынка по рыночной цене. "Газпром" — единственный экспортер газа, собственник системы газопроводов в стране, его добыча при сравнимом приведении нефти и газа в два с половиной раза больше, чем у "Роснефти". При этом компания каким-то непостижимым образом проигрывает нефтяникам и по выручке, и по капитализации ("Роснефть" по этому показателю опережает "Газпром" на 1,3 миллиарда долларов). "Газпром" сосредоточился на экспортных мегапроектах, практически полностью игнорируя проблемы, связанные с внутренним потреблением, — говорит эксперт. — На сегодняшний день уровень газификации в стране составляет всего 68 процентов, а в сельской местности еще ниже — 58 процентов. А ведь затраты на газификацию регионов составляет лишь 1 процент от экспортной выручки монополиста».