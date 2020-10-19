«Роснефть» и ТЭК-Торг создали приложение для работы с закупочными процедурами

Компания «Роснефть» и оператор федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг» реализовали новый совместный проект — мобильное приложение «Закупки Роснефть» для оперативной работы с закупочными процедурами компании. Об этом говорится в сообщении компании.

«Роснефть» — один из крупнейших потребителей товаров, работ и услуг среди российских частных компаний и компаний с государственным участием. Прозрачность закупок, расширение конкуренции и равный доступ участников рынка обеспечиваются за счет организации закупочных процедур в электронном виде на электронной торговой площадке ТЭК-Торг.

Приложение «Закупки Роснефть» позволяет сотрудникам и владельцам организаций, являющимся потенциальными и действующими поставщиками «Роснефть», с помощью мобильного приложения оперативно подбирать интересующие процедуры, а также получать уведомления о новых закупках.

Функционал приложения также позволит следить за последними новостями электронной торговой площадки, актуальными документами и уведомлениями о процедурных изменениях.

Приложение доступно для пользователей операционных систем Android и iOS в магазине приложений в AppStore и GooglePlay.