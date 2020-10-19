«Роснефть» провела соревнование для программистов-робототехников

В рамках уникального ИТ-марафона «Роснефть» провела Хакатон для программистов-робототехников. Целью соревнования был поиск новых подходов к решению производственных задач с использованием роботов и роботизированных механизмов, а также популяризация и развитие направления «робототехника» среди студентов отечественных вузов, говорится в сообщении компании. Соревнование прошло в Уфе.

Командам предстояло написать для четырех-осевого робота-манипулятора программный алгоритм для выполнения операций разбора технологического оборудования, сконструировать роботизированную оснастку-схват и распечатать ее на 3D-принтере.

Заявки на соревнование подали 120 человек из разных регионов России. На очное соревнование попали самые сильные команды, которые успешно прошли отборочный тур. В первый день 46 человек в составе 12 команд занимались решением ИТ-задачи и разработкой 3D-моделей. Второй день соревнования был посвящен сборке и отладке конструкций и демонстрации решений. Членами жюри выступили эксперты «Роснефти» в сфере компьютерных технологий и роботизации.

Первое место в соревнованиях заняла команда «Десяточка» (Санкт-Петербург), второе место — команда «С305» (Владивосток), третье место — команда «А6М2» (Уфа). Также команды «Destroybot» (Уфа) и «ИТМО-1» (Санкт-Петербург) удостоились специальных призов в номинации «Интересное решение».

Решения лидеров Хакатона снизят трудоёмкость производственных процессов по обслуживанию технологического оборудования, а также повысят уровень безопасности выполняемых работ. Алгоритм победителя будет внедрён на предприятиях машиностроительного кластера НК «Роснефть».

Следующим, финальным мероприятием ИТ-марафона «Роснефти» станет международный хакатон Rosneft Proppant Check Challenge, который стартовал в сентябре как для опытных, так и для начинающих ИТ-специалистов. Завершится ИТ-марафон 28 ноября в Москве, где будут подведены итоги Rosneft Proppant Check Challenge, а также состоится награждение победителей всех трех хакатонов.

Помимо денежного вознаграждения, талантливую молодежь ждут предложения о трудоустройстве, а также возможность принять участие в масштабных технологических проектах компании.

«Роснефть» заинтересована в поиске и привлечении в свои ряды целеустремлённых, инициативных, энергичных и творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к совершенствованию профессиональных знаний и опыта. Ежегодно компания организует, проводит, а также принимает участие в профориентационных мероприятиях для молодежи.

Организатор ИТ-Марафона — корпоративный институт Компании ООО «РН-БашНИПИнефть», центр разработки линейки наукоёмкого корпоративного программного обеспечения «Роснефти».

