«Роснефть» возглавила рейтинг крупнейших компаний РБК 500

Впервые с 2015 года «Газпром» уступил первую строчку компании «Роснефть» в шестом рейтинге крупнейших по выручке компаний России РБК 500. По итогам 2019 года компания опередила и «Лукойл» — в предыдущем рейтинге «Роснефть» занимала третье место.

Чистая выручка «Роснефти» (валовая выручка за вычетом НДС, акцизов и таможенных пошлин), базовый показатель рейтинга, в прошлом году составила 7,783 триллиона рублей, на 1,6 процента превысив соответствующий результат «Газпрома» (7,66 триллиона рублей). В 2019 году «Роснефти» удалось нарастить чистую выручку почти на 10 процентов, тогда как у «Газпрома» она снизилась на 6,9 процента.

Конъюнктура рынка в минувшем году для «Газпрома» оказалась хуже, чем для «Роснефти», отмечает РБК. Экспорт природного газа из России упал в стоимостном выражении на 16 процентов, а экспорт нефти — только на 5,4 процента (данные Банка России). Сама «Роснефть» в 2019 году нарастила поставки нефти в дальнее зарубежье (за пределы СНГ) на 22,4 процента в физическом выражении, перекрыв снижение средней цены реализации.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов по кредитам, налогов и амортизации) «Роснефти» в 2019 году составил рекордные для нее 2,1 триллиона рублей, а у «Газпрома» этот показатель был на уровне 1,86 триллиона рублей, следует из данных рейтинга РБК 500

В первом полугодии 2020 года выручка от реализации у «Роснефти» и «Газпрома» упала примерно в полтора раза, но у «Газпрома» оказалась чуть больше — 2,9 триллиона против 2,8 триллиона рублей, говорится в отчетностях компаний.