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Инвестсоглашение придаст новый импульс развитию Приобского месторождения

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Инвестиционное соглашение по Приобскому месторождению не только придаст новый импульс развитию одного из ключевых нефтегазовых активов Западной Сибири, но и будет иметь существенный мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики. Об этом говорится в официальном заявлении «Роснефти» — операторе месторождения.

В документе утверждается, что доходы российского бюджета за 10 лет действия налоговых стимулов по НДПИ для Приобского месторождения «Роснефти» вдвое превысят размер самого вычета по налогу.

«Одобренный Госдумой в первом чтении законопроект предусматривает механизм гарантированного достижения бюджетной эффективности от предоставления инвестиционного стимула для Приобского месторождения. Речь идет о заключении юридически обязывающего инвестиционного контракта компании с правительством, который позволит обеспечить кратное увеличение доходов государства до 1 триллиона рублей», — говорится в сообщении «Роснефти».

В рамках соглашения инвестиции «Роснефти» в стимулирование добычи «будут сопоставимы по объему с суммой налогового вычета за 2021-2030 годы и обеспечат дополнительную добычу в размере 70 миллионов тонн за соответствующий период за счет наращивания объемов бурения на низкорентабельных запасах, добыча которых может быть утрачена при действующем режиме налогообложения».

Согласно законопроекту о поправках в налоговый кодекс, «Роснефть» сможет заключить с Минприроды и Минфином инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на северной части Приобского месторождения в ХМАО. По этому механизму компания может рассчитывать на налоговый вычет по НДПИ в течение 10 лет, его предельный размер не должен превышать 460 миллиардов рублей.

Соглашение должно быть заключено до 1 июля 2021 года, чтобы вычет можно было применить в 2021 году.

Предельный размер вычета — не более 3,83 миллиарда рублей за налоговый период при условии, что средняя цена Urals за этот период превышала базовую цену бюджета РФ.

«По условиям соглашения в те периоды, когда рыночная цена на нефть не превышает цены на нефть, установленной бюджетным правилом, инвестиционные стимулы не будут применяться. При этом компания берет на себя безусловные обязательства перед государством по росту объема инвестиций в разработку Приобского месторождения, увеличению объема добычи и налоговых поступлений в бюджет», — говорится в заявлении «Роснефти».

Счетная палата в заключении к проекту федерального закона сообщила, что Минфин не представил в материалах к законопроекту обоснование отбора предложенных участков недр и предельного размера налогового вычета в указанном выше размере.

«С учетом участия представителя Счетной палаты на предварительных этапах проработки законопроекта Министерством финансов РФ», — отметили в «Роснефти», — «Улучшение взаимодействия между ведомствами послужило бы снятию претензий и бюрократических проволочек в процессе принятия закона».

Месторождение было открыто в 1982 году и запущено в разработку в 1988 году. Пик добычи нефти на Приобском месторождении на уровне 33,8 миллиона тонн был пройден 11 лет назад — в 2009 году. За 11 лет (с 2009 по 2019 год) добыча нефти сократилась на 29 процентов несмотря на все усилия компании по развитию месторождения. За этот период «Роснефть» увеличила объёмы бурения более чем на 50 процентов — с 380 до 580 скважин в год. Компания стала применять на месторождении дорогостоящие высокотехнологичные методы разработки и если в 2009 году все новые скважины были наклонно-направленными, в 2019 году 36 процентов из них — горизонтальные с многостадийным ГРП.

За период с 2009 по 2019 год «Роснефть» также увеличила фонд действующих добывающих скважин в 2,8 раза — с 1,8 до 4,9 тысяч скважин (ежегодно он увеличивался в среднем на 11 процентов). Однако дебит нефти одновременно снизился в четыре раза. Падение добычи на месторождении обусловлено невысоким качеством запасов, в первую очередь по причине крайне низкой проницаемости пласта и в связи с комплексом других геологических и технических факторов.
Инвестиционное соглашение предотвратит дальнейшее, более существенное падение добычи.

Предлагаемая инвестиционная модель уже доказала свою эффективность на примере Самотлорского месторождения. За первые два года действия инвестиционного контракта на Самотлоре бюджет в виде дополнительных налогов получил 111 миллиардов рублей. За период действия инвестиционного контракта, мультипликативный эффект экономики от инвестиций в Самотлор составит не менее 1,7 триллиона рублей, что превысит величину налоговых инвестиций почти в 5 раз.

Сегодня пример Самотлорского месторождения свидетельствует о том, что Россия обладает огромным потенциалом в вопросе поддержания и даже увеличения добычи на зрелых месторождениях.

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