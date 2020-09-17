«Роснефть» оценила доходы бюджета от Приобского месторождения

Инвестиционный контракт на разработку Приобского нефтяного месторождения, предполагающий налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), принесет государству до 1 триллион рублей, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

«Речь идет о заключении юридически обязывающего инвестиционного контракта, предполагающего применение гибкой системы налогообложения, благодаря которой доходы государства увеличатся кратно и составят в зависимости от складывающихся макроэкономических параметров до 1 триллиона рублей», — сказал он.

16 сентября агентство «Прайм» сообщило, что Минфин России повторно внес в правительство доработанный по результатам обсуждений с «Роснефтью» законопроект, предполагающий предоставление налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на Приобском месторождении углеводородного сырья.

Новая редакция проекта определяет фиксированный размер вычета — не более 3,83 миллиарда рублей за налоговый период при условии, что средняя цена Urals за этот период превышала базовую цену бюджета России. Если же цена марки оказалась на уровне или ниже базовой, то льгота не предоставляется. То есть в год «Роснефть» может рассчитывать на льготы по Приобскому месторождению в размере 45,96 миллиарда рублей.

Еще одним обязательным условием является инвестиционное соглашение недропользователя с Минфином и Минприроды о стимулировании добычи нефти. В этом соглашении должен быть прописан планируемый объем добычи нефти на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года (то есть на 12 лет) в условиях отсутствия налогового вычета. Крайний срок заключения такого соглашения — 1 июля 2021 года.