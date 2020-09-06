Сечин направил поздравление с Днем работников нефтяной и газовой промышленности

Благодаря самоотверженному и нелегкому труду сотрудников «Роснефть» занимает лидирующие позиции среди нефтедобывающих компаний в России и в мире, а миллионы людей и тысячи предприятий нашей страны надежно обеспечены топливом и энергией. Такими словами начинается официальное поздравление главы «Роснефти» Игоря Сечина сотрудникам компании с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

«Каждый год экономика и нефтегазовая отрасль сталкиваются с новыми вызовами, и то, что компания успешно справляется с ними, — наша общая заслуга. Мы внедряем новейшие системы, переходим на новую цифровую платформу во всех сегментах бизнеса, в том числе в переработке и добыче, — подчеркнул Игорь Сечин. — Передовые технологии, опыт и высокая квалификация сотрудников Компании позволяют осуществлять проекты, которые ещё совсем недавно были недоступны для реализации».

В 2019 году «Роснефть» подтвердила звание крупнейшего российского налогоплательщика и системообразующей компании для государственного бюджета страны, отметил глава «Роснефти». По итогам года в бюджетную систему было перечислено около 3,6 триллиона рублей. Основным драйвером поддержания добычи компании является эксплуатационное бурение. «Роснефть» фокусируется на строительстве высокотехнологичных скважин — всего в 2019 году введено в эксплуатацию 2,9 тысячи новых скважин, 57 процентов, из которых — с горизонтальным типом заканчивания. При этом в 2018 году доля горизонтальных скважин в общем количестве введенных новых скважин составила 48 процентов. Количество новых введенных в эксплуатацию горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта составило 986 единиц, с ростом их доли до 34 процентов. Использование передовых технологий в области планирования, бурения и освоения обеспечило среднегодовой дебит новых скважин 44,8 тонн в сутки (+10,6 процента к 2018 году) и дополнительную добычу 19,6 миллиона тонн.

В рамках реализации цифровой стратегии «Роснефть» создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД». Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость компании в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии ГРП. Во всех корпоративных институтах и в нефтегазодобывающих предприятиях компании активно используется корпоративный гидродинамический симулятор «РН-КИМ». Симулятор предназначен для создания и анализа трехмерных цифровых моделей месторождений.

В 2019 году специалисты научно-проектных институтов «РН-БашНИПИнефть» и компания «ТННЦ» создали прототип корпоративного программного комплекса для обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин — «РН-ПЕТРОЛОГ». Также специалисты научно-проектного института «РН-БашНИПИнефть» разработали первую промышленную версию корпоративного программного комплекса «РН-СИГМА», предназначенного для геомеханического моделирования при бурении. Созданный программный комплекс позволяет инженерам компании расширить применение геомеханических методов расчета устойчивости ствола скважины и снизить риски осложнений при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин.

В мае 2019 года «Роснефть» запустила информационную систему «Цифровое месторождение» в опытно-промышленную эксплуатацию. Проект, реализованный на базе Илишевского месторождения «Башнефти», впервые в отрасли охватывает все основные процессы нефтедобычи и логистики.

Внедрение новейших цифровых технологий на Илишевском месторождении «Башнефти» позволит добиться существенного роста производственных показателей и значимого экономического эффекта. Количество дистанционно управляемых объектов увеличится почти на 60 процентов, энергоэффективность процессов добычи повысится на 5 процентов, на 5 процентов снизятся логистические издержки. Масштабирование технологий только в рамках «Башнефти» позволит получить дополнительно порядка 1 миллиона тонн нефти за счет оптимизации производства. Экономический эффект составит порядка 1 миллиарда рублей в год. Основными элементами цифровой модели месторождения являются «цифровые двойники», новейшие мобильные цифровые устройства с передачей данных, а также интеллектуальная cистема мониторинга трубопроводов.

Одна из главных задач инновационного развития нефтепереработки «Роснефти» — исключение зависимости от импортных поставщиков катализаторов. Еще несколько лет назад зависимость от импортных катализаторов в России составляла до 100 процентов. Сейчас этот показатель значительно меньше. «Роснефть» по всем основным процессам переходит на отечественные катализаторы, в том числе и собственного производства. У компании работают два катализаторных предприятия — Ангарский и Новокуйбышевский заводы. Мощности «РН-Кат» по реактивации катализаторов составляет 2 тысячи тонн в год, по производству катализаторов гидроочистки — 4 тысячи тонн в год.

В среднесрочной перспективе «Роснефть» также планирует освоить производство катализаторов изомеризации, гидроочистки и гидрокрекинга вакуумного газойля. Стратегическая цель компании — в течение ближайших полутора лет обеспечить 100 процентов потребностей НПЗ в данных катализаторах, конкурентоспособных по качеству и цене зарубежным аналогам.

Одна из ключевых целей стратегии «Роснефть-2022» — импортозамещение технологий по всем направлениям бизнеса, развитие российского технологического суверенитета по всей цепочке производственной деятельности. Практически 90 процентов всего закупаемого компанией оборудования — российского производства.

«Роснефть» выступает инициатором новых высокотехнологичных проектов, которые становятся генераторами роста экономики России. В мае 2020 года компания приступила к бурению поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке одного из крупнейших в мире нефтегазовых проектов «Восток Ойл», который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае. Ожидаемый экономический эффект, по данным Института прогнозирования РАН, составит 9,3 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций. Реализация проекта позволит дополнительно увеличить ВВП на 2 процента ежегодно. На 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения добыта нефть с премиальными характеристиками — лучше ближневосточной.

«Роснефть» приступила к освоению шельфа Карского моря. В настоящее время в районе Новой Земли Компания ведет бурение поисково-оценочных скважин. Специалисты корпоративного научно-проектного комплекса «Роснефти» нашли оптимальное решение для работы в сложнейших климатических условиях.

Компания последовательно наращивает объем добычи углеводородов. С начала деятельности «Роснефти» добыча жидких углеводородов выросла в 19 раз и превысила 230 миллиона тонн в год. Объем добытых «Роснефтью» жидких углеводородов превысил 2,5 миллиарда тонн с момента создания компании в 1995 году.

Сегодня «Роснефть» — это 41 процент всей нефти, добываемой в России и 6 процентов мировой нефтедобычи. На долю «Роснефти» приходится 35 процентов прироста добычи в России. С 1999 года компания обеспечила ввод в разработку 17 новых крупных месторождений с общим объемом запасов около 3 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, инвестировав свыше 1,5 триллиона рублей.

«Роснефть» является одним из технологических лидеров отрасли: по суточной проходке — 56,7 тысячи метров в сутки, количеству вводимых скважин (3,4 тысячи новых скважин в 2018 году, 48 процентов из которых горизонтальные). Себестоимость добычи «Роснефти» — самая низкая среди всех публичных компаний мира — 3,1 доллара на баррель нефтяного эквивалента.

В результате развития новых месторождений формируются крупные центры добычи углеводородов с добычей более 20 миллиона тонн нефтяного эквивалента: в Красноярском крае (Сузунское, Тагульское, Лодочное, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское месторождения), в Якутии (Среднеботуобинское месторождение), на севере Западной Сибири (Восточно-Мессояхское, Русское месторождения).

В традиционных регионах добычи также реализуются новые проекты в синергии со зрелыми месторождениями: Эргинский кластер, который включает Эргинский лицензионный участок, Кондинское, Чапровское, Западно-Эргинское месторождения, Южно-Эргинский лицензионный участок и Ендырское месторождение. Еще один проект реализуется на Восточно-Салымском лицензионном участке вблизи активов компании «РН-Юганскнефтегаз». Также ведется работа на Северо-Комсомольском месторождении, которое расположено в непосредственной близости к месторождениям ООО «РН-Пурнефтегаз» и Северо-Даниловском месторождении в синергии с Верхнечонским месторождением.

В период до 2022 года «Роснефть» ставит цели по вводу в эксплуатацию ряда месторождений Эргинского кластера, а также Северо-Комсомольского, Лодочного и Северо-Даниловского месторождений. При последовательном запуске и выводе на полку добычи всех новых месторождений, включая месторождения-спутники, находящиеся в настоящее время на этапе геологоразведки, в 2022 году добыча по этим проектам достигнет порядка 20 процентов от общей добычи жидких углеводородов компании с потенциалом дальнейшего роста по результатам геологоразведочных работ.