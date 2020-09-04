На судоверфи «Звезда» приступили к завершению строительства сухого дока

На ССК «Звезда» завершается строительство сухого дока, одного из крупнейших в мире гидротехнических сооружений. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы. Об этом говорится в сообщении «Роснефти», которая возглавляет консорциум, занимающийся созданием судостроительного комплекса по поручению президента России Владимира Путина.

Уникальное гидротехническое сооружение размером 485 на 114 метров, глубиной 14 метров дает неограниченные возможности для строительства судов любых габаритов и сложности. Сухой док будет сдан в эксплуатацию на 4 года раньше первоначально обозначенного срока.

В настоящий момент специалисты «Звезды» во взаимодействии с «Ростехнадзором» и «Госэкспертизой» проверяют сухой док и оборудование объекта на предмет готовности машин и механизмов к работе. Ранее для контроля фильтрации гидротехнического сооружения в штатном режиме были проведены работы по заполнению сухого дока водой.

На док доставлен технологический затвор, который позволит разделить площадь дока на отдельные независимые отсеки для строительства сразу нескольких судов. Установлены 4 башенных крана грузоподъемностью по 60 тонн и козловой кран «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн. Проводятся пуско-наладочные работы.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на Дальнем Востоке консорциумом инвесторов во главе с НК «Роснефть» по поручению Президента Владимира Путина. На ССК «Звезда» в эксплуатацию уже введены: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Построенные цеха дали возможность не дожидаясь окончания работ по строительству верфи, приступить к постройке судов.