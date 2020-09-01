На сухой док ССК «Звезда» доставлен технологический затвор

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к завершающей стадии строительства одного из крупнейших в мире гидротехнических сооружений. На сухой док доставлен технологический затвор. Об этом говорится в сообщении «Роснефти», которая возглавляет консорциум, занимающийся созданием судостроительного комплекса по поручению президента России Владимира Путина.

Размеры дока позволяют одновременно вести строительство сразу нескольких крупнотоннажных судов. Для обеспечения такой схемы работы используется технологический затвор, который делит площадь дока на отдельные независимые отсеки. В одном из них могут производиться строительные работы непосредственно на стапельной плите, в то время как другой может заполняться водой для последующего спуска судна на воду и выведения его в акваторию судоверфи.

В июле 2020 года судоверфь «Звезда» впервые в современной истории России провела операцию по установке батопорта (водонепроницаемого затвора) на сухом доке. Плавучая конструкция отделяет камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории.

Сухой док — уникальное гидротехническое сооружение размерами 485х114х15 метров и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи «Звезда». Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке установлен самый мощный в мире кран типа «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год.

Строительство самого мощного в мире ледокола «Россия» проекта «Лидер» будет вестись в сухом доке ССК «Звезда».

На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 40 судов, с учетом опционов — 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.