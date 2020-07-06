На судоверфи «Звезда» заложен танкер «Нурсултан Назарбаев»

На Судостроительном комплексе «Звезда» состоялась закладка танкера типа «Афрамакс». Судно названо в честь первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть». В ходе торжественной церемонии генеральный директор ССК «Звезда» Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко прикрепили к килевой секции будущего танкера памятную закладную табличку.

Всего в портфеле заказов ССК «Звезда» серия из 12 танкеров типа «Афрамакс». На данный момент на судоверфи ведется строительство пяти танкеров. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания.

Танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной — 250 метров, шириной — 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. Они оснащены самой продвинутой системой автоматизации класса A. «Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе в соответствии с высокими экологическими стандартами.

«Звезда» оснащена передовым оборудованием, позволяющим производить эти технологически сложные крупнотоннажные суда. На самой современной верфи России применяются высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные, а также 3D-моделирование.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается Консорциумом во главе с компанией «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов — 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

