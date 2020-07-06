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На судоверфи «Звезда» стали строить самый мощный в мире атомный ледокол

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Фото: sskzvezda.ru

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству головного атомного ледокола проекта «Лидер». В блоке корпусных производств судоверфи состоялась резка первых деталей корпуса для будущего судна. Флагманскому ледоколу присвоено имя «Россия». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

Судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире, подчеркнули в пресс-службе компании. Его ключевая задача — обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Проект «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения.

Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина — 47 метров, осадка — 13 метров. Ледокол «Россия» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 мегаватт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

Атомоход будет способен прокладывать канал шириной около пятидесяти метров, что обеспечит возможность экономически эффективной круглогодичной навигации крупнотоннажных транспортных судов от 50 тысяч тонн, а также газовозов класса Arc7 шириной корпуса 50 метров по Северному морскому пути. До ввода в эксплуатацию ледокола «Лидер» проводку транспортных судов по СМП будут обеспечивать, в том числе атомные ледоколы с максимальной мощностью до 60 мегаватт.

Контракт на строительство ледокола был подписан между ССК «Звезда» и компанией «Атомфлот» 23 апреля 2020 года. Государственным заказчиком ледокола является госкорпорация «Росатом». Судостроительный комплекс «Звезда» выбран единственным исполнителем данного контракта согласно решению президента России Владимира Путина. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

Разработку рабоче-конструкторской документации в рамках нулевого этапа строительства проводит ЦКБ «Айсберг». Соответствующий контракт был заключен с ССК «Звезда» в 2019 году.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается Консорциумом во главе с компанией «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов — 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

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