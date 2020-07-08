«Звезда» получила международную лицензию на строительство СПГ-газовозов

Судостроительный комплекс «Звезда» стал единственной российской верфью, которая получила международную лицензию, позволяющую строить СПГ-газовозы с мембранной системой хранения. Судоверфь подписала лицензионное соглашение об оказании технической помощи и лицензирования (TALA) с французской инжиниринговой компанией Gaztransport & Technigaz (GTT), специализирующейся на разработке и лицензировании строительства криогенных мембранных систем для транспортировки и хранения сжиженного газа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

В ходе подготовительной работы к строительству судов-газовозов на «Звезде» был изготовлен опытный образец СПГ-танка. Объект был выполнен в установленные сроки с соблюдением всех технологических норм, что подтвердило высокие компетенции инженерного состава ССК «Звезда».

Строительство судов-газовозов — один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении. ССК «Звезда» обладает уникальным для российских судоверфей оборудованием и передовыми технологиями мирового уровня, которые позволяют реализовать такие проекты. Начало производства судов такого типа на российских верфях является уникальным событием и одним из приоритетных направлений производственной программы судоверфи «Звезда», подчеркнули в пресс-службе компании.

Первые суда-газовозы будут строиться на судоверфи «Звезда» в интересах компании «Новатэк» для проекта «Арктик СПГ-2». Финансирование на строительство новых судов предоставит ВЭБ.РФ. В конце 2019 — начале 2020 года ССК «Звезда» и компании группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство пяти арктических судов-газовозов ледового класса Arc7, предназначенных для транспортировки сжиженного газа. Это первые суда серии из 15 единиц, запланированных к размещению на судоверфи «Звезда». В настоящее время разрабатывается проектная документация, начало строительства первого газовоза запланировано на конец 2020 года.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с компанией «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов — 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

