Сечин поговорил с послом Германии в России

Состоялись переговоры главы компании «Роснефть» Игоря Сечина и чрезвычайного и полномочного посла Германии в России Гезы Андреаса фон Гайра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании. В ходе встречи стороны обсудили вопросы текущего и перспективного сотрудничества компании «Роснефть» с немецкими партнерами.

Игорь Сечин отметил высокую интеграцию России и Германии в энергетической сфере. Объем накопленных взаимных инвестиций России и Германии в сфере энергетики составляет более 20 миллиардов долларов. В настоящее время Россия удовлетворяет более 30 процентов потребностей Германии в нефти и более 50 процентов — в газе. Кроме того, российский ТЭК является крупным потребителем немецкого оборудования и машиностроительной продукции и обеспечивает занятость десятков тысяч человек в Германии.

«С 2010 года мы поставили в вашу страну более 200 миллионов тонн нефти на сумму 110 миллиардов долларов. "Роснефть" обеспечивает около четверти потребности Германии в импорте нефти», — рассказал глава компании.

Также на встрече Игорь Сечин рассказал о перспективах проекта «Восток Ойл», который реализуется на севере Красноярского края. «Проект "Восток Ойл" вызывает большой интерес у международных инвесторов из разных стран. В случае интереса к проекту со стороны немецкого бизнеса "Роснефть" открыта к рассмотрению различных вариантов сотрудничества», — отметил Игорь Сечин.